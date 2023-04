Stand: 04.04.2023 14:30 Uhr Klaus Teuber: Erfinder des Spiels "Siedler von Catan" ist tot

Der Erfinder des Brettspiels "Siedler von Catan" Klaus Teuber ist tot. Er starb am 1. April im Alter von 70 Jahren "nach kurzer und schwerer Krankheit", wie die Catan GmbH und der Kosmos-Verlag am Dienstag mitteilten. Teuber entwickelte den Spiele-Klassiker 1995. Bis zuletzt habe er am dritten Band seiner zum Spiel passenden Romantrilogie gearbeitet, wie der Kosmos-Verlag schrieb. "Mit seinen vielen preisgekrönten Spielen hat er Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert", teilte der Kosmos-Verlag mit. Mit Catan habe er ein einzigartiges Spiele-Universum erschaffen, das zu einem der erfolgreichsten Brettspiele in weit über 40 Ländern geworden sei. | 04.04.2023 18:30 | NDR 2

