Sternenkinder: Das erste und letzte Foto von Lisa Hagen

Die Fotos, die er macht, sind die letzten und oft auch die ersten überhaupt, die betroffene Eltern von ihren Kindern haben: Klaus Becker fotografiert sogenannte Sternenkinder. Das sind Kinder die schon im Mutterleib verstorben sind - oder kurz nach der Geburt. Mit seinen Bildern versucht er, ein flüchtiges, nicht gelebtes Leben festzuhalten, Erinnerungen zu schaffen - für die Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde.

Jedes Mal, wenn ein bestimmter Ton auf seinem Handy erklingt, weiß Klaus Becker, dass wieder ein Baby gestorben ist, und fährt schnell los - meistens in ein Krankenhaus. Rund 600 Hobby- und Profifotografen aus ganz Deutschland haben sich in dem Netzwerk "Dein Sternenkind" zusammengeschlossen. Mit den Bildern wollen sie Eltern Erinnerungen schenken, sie bei der Trauer unterstützen.

Sternenkinder: Fotos früh verstorbener Babys Kulturjournal - 25.03.2019 22:45 Uhr Autor/in: Lisa Hagen Die Fotos, die er macht, sind die letzten - und oft auch die ersten überhaupt: Klaus Becker fotografiert Kinder, die schon im Mutterleib verstorben sind oder kurz nach der Geburt.







3.000 Sternenkinder kommen jedes Jahr auf die Welt

Im Klinikum in Hamburg-Eppendorf ist ein kleiner Junge in der 36. Schwangerschaftswoche tot zur Welt gekommen. "Ich sehe den Jungen eigentlich schon vor mir - wie bei anderen Einsätzen auch - und überlege mir gerade, wie ich die Fotos umsetzte", sagt Becker. Trotzdem: Routine sind diese Einsätze niemals. Für die ehrenamtlichen Sternenkind-Fotografen sind es deutschlandweit etwa 1.500 Einsätze pro Jahr.

Klaus Becker arbeitet hauptberuflich als Fotograf für Magazine, begleitet Prominente, reist in Krisengebiete. Seit fünf Jahren ist er bei "Dein Sternenkind", fährt manchmal drei, vier Mal pro Woche ins Krankenhaus. Jedes Jahr kommen rund 3.000 Sternenkinder auf die Welt. Mit seinen Bildern versucht Klaus Becker, das flüchtige, ein nicht gelebte Leben festzuhalten - mal mit, mal ohne die Eltern. Er macht so viele Fotos wie möglich. Seine Kamera sei ein Schutz, sagt er. "In dem Moment, in dem ich durchgucke, habe ich etwas zwischen den Augen und dem Geschehen, das hilft unheimlich", erzählt Becker.

Wenn das Baby plötzlich stirbt

Vor einigen Monaten hat er Moni und Niels Beckmann mit ihrer Tochter fotografiert. Im Krankenhaus und sogar bei der Beerdigung. Ihre Tochter Rosalie starb ganz plötzlich und kurz vor dem Entbindungstermin. Erst im Krankenhaus erfuhren die Beckmanns von "Dein Sternenkind". "In dem Moment waren wir seit 24 Stunden, wenn überhaupt, irgendwie Mama und Papa geworden, oder auch nicht ...", so Niels Beckmann.

Noch immer ein Tabuthema

Wie geht man mit dem Tod eines Kindes um? In unserer Gesellschaft ist das für viele noch immer ein Tabuthema. "Das gehört jetzt einfach zu uns, und es wegzudrücken, zu verschweigen oder nicht anzusprechen, das will ich nicht. Für mich war klar: Ich möchte Freunden und unserer Familie zeigen, dass das unser Kind ist. Das ist Rosalie, die gehört zu uns", sagt Moni Beckmann. Wann die Eltern die Fotos von Klaus Becker bekommen, bestimmen sie jeweils selbst: mal gleich, mal Monate oder Jahre später.

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 25.03.2019 | 22:45 Uhr