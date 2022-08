Stand: 04.08.2022 13:35 Uhr "Klangwolke"-Konzert zum Vollmond am Hamburger Planetarium

Zum nächsten Vollmond am 12. August laden Musiker zum kostenloses Open-Air-Konzert am Planetarium Hamburg ein. Die zehnte "Klangwolke zum Vollmond" finde bei einem hellen und großen "Supermond" statt, so die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg. Pianist Alexander Raytchev und Sounddesigner Cord Brandis werden von 21 bis 22 Uhr live vom Balkon des Planetariums Klavierstücke, New Classics und elektronische Sphärensounds spielen. Die Gäste sollten Decken und Picknickkörbe nicht vergessen, hieß es. Das Event findet nur bei trockener Witterung statt.