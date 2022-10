Stand: 22.10.2022 08:38 Uhr Kirsten Boie mit Deutschem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet

Die Hamburger Schriftstellerin Kirsten Boie erhält die Auszeichnung für ihren zeitgeschichtlichen Roman "Dunkelnacht". Der Roman beschreibe die Gräuel der "Penzberger Mordnacht" im April 1945 in knappen Sätzen mit schmerzhafter Präzision, hieß es zur Begründung. Auch das beste Sachbuch, "Der Duft der Kiefern" von Bianca Schaalburg, spielt während des Zweiten Weltkriegs. In ihrer Graphic Novel hinterfragt die Autorin die Rolle ihrer Familie während der NS-Zeit. Der Preis der Jugendjury ging an Benedict Wells für "Hard Land", einen Roman über das Erwachsenwerden.

