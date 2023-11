Stand: 27.11.2023 15:37 Uhr Kirchenschiffwand im Johanniskloster Stralsund muss saniert werden

Die südliche und westliche Kirchenschiffwand der Chorruine im Johanniskloster auf der Stralsunder Altstadtinsel müssen saniert werden. Rund 545.000 Euro werde es kosten, tiefgründige Mauerwerksrisse zu beseitigen, die Wände dauerhaft abzustützen und die Mauerkrone instand zu setzen, teilte das Bauministerium am Montag in Schwerin mit. Rund 521.000 Euro würden dafür aus Städtebaufördermitteln zur Verfügung gestellt. Die Baumaßnahme solle umgehend begonnen und voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein. "Dann kann das offene Kirchenschiff in Verbindung mit der Chorruine für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden", hieß es. | Sendebezug: | 27.11.2023 17:30 | NDR Kultur