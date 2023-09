Stand: 21.09.2023 12:32 Uhr Kirchengemeinden laden an 50 Orten zu "Orgelentdeckertagen" ein

Die "Orgelentdeckertage" laden im Herbst in Niedersachsen zu mehr als 150 Veranstaltungen in 50 Orten ein. Vom 30. September bis zum 13. Oktober öffnen dabei Kirchen ihre Türen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie die hannoversche Landeskirche mitteilte. Angeboten werden unter anderem Orgelführungen, Orgelbau-Workshops und Konzerte. Das Programm wendet sich vor allem an Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen. | Sendebezug: | 21.09.2023 11:30 | NDR 1 Niedersachsen