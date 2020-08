Stand: 14.08.2020 11:42 Uhr - NDR Kultur

Die Kinostarts der Woche

In dieser Woche starten unter anderem folgende Filme im Kino: das packende Mafia-Drama "Il Traditore" - beruhend auf dem wahren Leben eines Mitglieds der Cosa Nostra, der für den Richter Falcone sein Schweigen brach; der sozialkritische Thriller "Der letzte Mieter" mit Matthias Ziesing in der Hauptrolle und der queere Coming-of-Age-Film "Kokon" mit Jella Haase und der Neuentdeckung Lena Urzendowsky. Außerdem kehrt Christopher Nolans Sci-Fi-Klassiker "Inception" zum zehnjährigen Jubiläum auf die große Leinwand zurück.

Wim Wenders wird 75 - viele seiner Filme in der ARD Mediathek

Außerdem: Der große deutsche Regisseur Wim Wenders wird am 14. August 75 Jahre alt. Nicht nur Stars wie Campino gratulieren dem mehrfach ausgezeichneten Drehbuchautoren und Regisseur. In der ARD-Mediathek sind 28 seiner Filme bis zum 14. September zu sehen. Unter anderem "Pina", "Buena Vista Social Club", "The Million Dollar Hotel", "Paris, Texas" und "Palermo Shooting".

