Stand: 28.12.2023 07:26 Uhr Kinos haben sich nach Pandemie wieder deutlich erholt

Die Menschen in Deutschland zieht es wieder öfter vor die große Leinwand. "Den Kinos geht es sehr viel besser als erwartet", sagte der Vorstand der Filmförderungsanstalt (FFA), Peter Dinges. "Kino ist wieder in aller Munde." Die Filmtheater hätten sich nach der Corona-Pandemie wieder deutlich erholt. Bisher sei absehbar, dass die Ticketzahlen unter dem Nivau von 2019 sein werden. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind 45,2 Millionen Tickets an den Kinokassen verkauft worden, wie die FFA in ihrer Halbjahresbilanz mitgeteilt hatte. 2019 waren es im gleichen Zeitraum 53,7 Millionen Kinokarten, 2022 hingegen nur 33,2 Millionen. Abschließende Zahlen für 2023 werden erst 2024 veröffentlicht.| Sendebezug: | 28.12.2023 10:55| NDR Info