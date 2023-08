Stand: 31.08.2023 11:53 Uhr Kinoprogrammpreise gehen nach Frankfurt, Oberhausen und Kiel

Das Filmtheater "Harmonie" in Frankfurt am Main ist mit dem diesjährigen Kinoprogrammpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2022 ausgezeichnet worden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) überreichte die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung am Mittwochabend in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Die Preisverleihung fand in Ludwigslust statt, weil das dortige Filmtheater «Luna» den Kinoprogrammpreis im Vorjahr gewonnen hatte. Weitere Hauptpreise, die mit jeweils 10 000 Euro dotiert sind, überreichte Roth für das beste Kinder- und Jugendprogramm an den Lichtburg Filmpalast in Oberhausen und für das beste Kurzfilmprogramm an das Studio-Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel. | Sendebezug: | 30.08.2023 06:20 | NDR Kultur