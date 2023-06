Stand: 21.06.2023 15:47 Uhr Kinopreis Schleswig-Holstein: Kinos in Kiel und Husum prämiert

Der Kinopreis 2023 des Landes Schleswig-Holstein ist in fünf Kategorien an 33 Kinos im Land verliehen worden. Für "Herausragende Kinoarbeit" wurden das Studio-Filmtheater in Kiel, das Kommunale Kino in der Pumpe in Kiel und das Kino-Center Husum ausgezeichnet, wie das Kulturministerium am Mittwoch mitteilte. In der Kategorie "Kino der Zukunft" seien das Metro Kino im Schloßhof Kiel und das Lichtblick Filmtheater in Oldenburg ausgezeichnet worden. Die fünf Hauptpreise sind mit jeweils 7.500 Euro dotiert.