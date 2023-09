Stand: 02.09.2023 13:06 Uhr Kinofilm "Taylor Swift: The Eras Tour" 2024 bricht Rekord

US-Musikerin Taylor Swift bringt ihre laufende Welttournee als Kinofilm "Taylor Swift: The Eras Tour" auf die Leinwand. Diese Tour sei die bisher bedeutungsvollste Erfahrung ihres Lebens, schrieb der Popstar am Donnerstag auf Instagram. Filmstart sei der 13. Oktober 2024 in US-Kinos. Der Ticket-Vorverkauf hat nun einen Rekord aufgestellt. AMC, die größte Kinokette in den USA, teilte am Freitag mit, dass an einem Tag Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar (24 Mio Euro) verkauft worden seien. Damit habe die Doku den bisherigen Rekordhalter "Spider-Man: No Way Home" geschlagen. | Sendebezug: | 1.9.2023 09:30 | NDR Kultur