Diese Kinofilme lohnen im August den Gang ins Kino Stand: 10.08.2021 12:03 Uhr Seit der breiten Kinoöffnung im Juli hat das Geschäft an der Kinokasse Fahrt aufgenommen. Wir geben Tipps, was im August den Gang zur großen Leinwand lohnt. Nicht verpassen sollte man etwa "Fabian" von Dominik Graf.

US-Blockbuster wie "Fast & Furious 9" und "Black Widow" gehören zu den meist gesehenen Filmen diesen Sommer. Wir möchten für den August ein paar Tipps geben, welche Filme aus Deutschland und weltweit man nicht verpassen solle.

"Kaiserschmarrndrama" - Komödie mit Sebastian Bezzel

Dazu gehört das "Kaiserschmarrndrama". Mehr als 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben seit dem 5. August für den erfolgreichsten Start eines deutschen Filmes seit Beginn der Pandemie gesorgt. Der niederbayerische Dorf-Kommissar Franz Eberhofer aus den Bestseller-Krimis von Rita Falk erlebt darin seinen siebten Fall, in dem sich das Private wie stets aufs Herrlichste mit dem Beruflichen vermischt. Auch dieses Mal bietet ein Mordfall willkommene Abwechslung. (FSK ab 12)

"The Suicide Squad" - Gaga-Blockbuster mit Idris Elba und Margot Robbie

Viel ist über die misslungene Fassung "Suicide Squad" von 2017 gesprochen worden. Regisseur James Gunn bietet nun seine eigene, originelle Version der Geschichte um ein Killerkommando gegen Superschurken namens "The Suicide Squad". Viel Splatter, ein rasanter Soundtrack, Sylvester Stallone als King Shark, Margot Robbie als Killerin Harley Quinn, Idris Elba als Bloodsport und viele weitere Stars sorgen für actionreiches Popcornkino, das wenig Mitleid mit den Gegnern und noch weniger mit den eigenen Helden hat. Zum bombastischen Finale wird sogar Godzilla zitiert. (FSK ab 16)

"Old" - Mystery-Thriller von M. Night Shyamalan

Fans des Mystery-Genres kennen M. Night Shyamalan von seinen Filmen "The Sixth Sense" von 1999, "Split" von 2017 und "Glass" von 2019. Sein neuer Thriller "Old" enthält wieder viele Wendungen, die Spannung in die Geschichte bringen: Eine Familie reist zum lang ersehnten Urlaub in der Karibik an und kriegt gleich beim Empfang einen besonderen Cocktail kredenzt. Einen Tag später dürfen die vier einen Tag an einem exklusiven Strand der Insel verbringen. Welch ein Glück, denken die Eltern, gespielt von Vicky Krieps und Gael García Bernal. Am Zielort stellen die beiden bald mit Entsetzen fest, dass sich ihre Kinder in kürzester Zeit verändern. Nicht nur das: Es sind auch andere Menschen am unzugänglichen Strand - und alle verhalten sich innerhalb von Stunden wie Wahnsinnige. Ist der Ort verflucht? (FSK ab 16)

"Home" - Regiedebüt von Franka Potente um Sehnsucht nach Vergebung

Franka Potente hat ihren ersten Kinofilm mit Jake McLaughlin und Kathy Bates in Kalifornien gedreht. Über eine der Endlos-Straßen im amerikanischen Westen rollt, wo sonst nur Autos fahren, ein Typ im Trainingsanzug mit seinem Skateboard. Auf dem rasierten Kopf ein Rest leuchtend roter Haare, zum Zopf gebunden, mit Tattoos an Hals und Fingern. Leicht zu erraten, dass Marvin aus dem Gefängnis kommt. Hier kehrt ein verlorener Sohn zurück in seine Heimatstadt. Mit dem Skateboard aus Teenie-Tagen und in den Klamotten, die er als Jugendlicher bei seiner Verhaftung trug. Nur sind seither 17 Jahre vergangen. Ist das noch sein Zuhause? In geradezu zärtlichem Ton erzählt Franka Potente in ihrem ersten Film als Regisseurin von einem gefallenen Helden und und der Sehnsucht nach Vergebung. (FSK ab 12)

"Wem gehört mein Dorf?" - Doku um Tourismus und Heimat auf Rügen

Das Ostseebad Göhren gehört zu den beliebtesten Ferienorten auf Rügen. Und das bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch die womöglich größten Veränderungen durch Politik, Baugeschehen und Tourismus erlebte Göhren in den vergangenen rund 30 Jahren nach der Deutschen Einheit. Regisseur Christoph Eder liebt die Insel und vor allem Göhren. Der heute 33-Jährige wuchs in dem Ostseebad auf und hatte die Idee zu einem Dokumentarfilm bereits vor rund zehn Jahren. "Wem gehört mein Dorf" ist eine Liebeserklärung an Göhren, an Rügen, an engagierte Frauen und Männer in diesem Ostseebad, verbunden mit der Hoffnung, dass ein "Höher, Schneller, Weiter" im Tourismus künftig stärker reflektiert wird. Ab 12. August (FSK 0)

"Fabian oder der Gang vor die Hunde" - fabelhafte Romanverfilmung von Dominik Graf

Dominik Graf hat Erich Kästners Geschichte eines Moralisten neu verfilmt. "Fabian oder der Gang vor die Hunde" war für einen Goldenen Bären nominiert und hat noch Chancen auf den Deutschen Filmpreis 2021. Erich Kästner schrieb seinen in Berlin spielenden Roman 1931. Graf inszeniert den Stoff mit Bezügen zur heutigen Zeit und eröffnet seinen "Fabian" mit einer grandiosen Sequenz, in der er optisch von der heutigen Hauptstadt in die damalige reist. Die Kamera geht die Treppe hinunter in eine historische U-Bahnstation mit Waggons und Menschen von heute und kommt beim Heraufgehen der Treppe im Berlin der 1930er-Jahre an. Der 176-minütige Film ist hochkarätig besetzt mit Tom Schilling, Albrecht Schuch und Saskia Rosendahl sowie Meret Becker und Michael Wittenborn.

