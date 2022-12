Stand: 12.12.2022 07:10 Uhr King Charles und Camilla veröffentlichen Weihnachtskarte 2022

König Charles III. und seine Gattin Camilla haben ihre Weihnachtskarte als Königspaar veröffentlicht: Sehr schlicht, mit einem rot umrahmten Foto der beiden in schottischer Tracht, aufgenommen bei den Braemar Games in Schottland kommt der diesjährige Weihnachtsgruß daher. "Wishing you a very Happy Christmas and New Year", heißt es in der aufklappbaren Karte. Das Fest dürfte für die Royals in diesem Jahr ein emotionales werden, ist es doch das erste für King Charles ohne seine Mutter, Queen Elizabeth II. | Sendebezug: | 12.12.2022 07:10 | NDR Kultur