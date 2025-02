Stand: 24.02.2025 17:30 Uhr "Killing me softly"-Sängerin Roberta Flack ist tot

Die US-amerikanische Sängerin Roberta Flack ist Medienberichten zufolge im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies berichtet unter anderem die "New York Times". Flack hatte ihre größten Erfolge in den 1970er-Jahren mit Hits wie "The First Time Ever I Saw Your Face" und "Killing Me Softly With His Song". Sie wurde insgesamt vier Mal mit dem Grammy ausgezeichnet. | Sendebezug: 24.02.2025 17:30 | NDR Kultur