Stand: 31.03.2023 12:03 Uhr "Killers of the Flower Moon": Scorsese zeigt Drama in Cannes

Seit 1986 war US-Regisseur Martin Scorsese nicht mehr mit einem Film im Wettbewerb von Cannes. Das französische Filmfest hat am Freitag bestätigt, dass der Regisseur und Drehbuchautor am 20. Mai dort seinen neuen Film als Weltpremiere präsentieren wird: In "Killers of the Flower Moon" geht es um Serienmorde im Oklahoma der 1920er-Jahre beim Stamm der Osage Nation. Der Film mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, Lily Gladstone und Jesse Plemons basiert auf dem Roman von David Grann. Das Festival startet am 15. Mai. | Sendebezug: | 31.03.2023 16:30 | NDR 2