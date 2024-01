Stand: 11.01.2024 07:39 Uhr Kieler Hauptausschuss bestätigt Gabriel Feltz als neuen Generalmusikdirektor

Es ist offiziell: Gabriel Feltz wird neuer Generalmusikdirektor des Theaters Kiel. Der Dirigent hatte sich Ende Dezember gegen zwei verbliebene Mitbewerber durchgesetzt. Jetzt hat auch der Hauptausschuss der Landeshauptstadt dieser Wahl zugestimmt. Feltz, zur Zeit noch bei den Dortmunder Philharmonikern tätig, folgt auf Benjamin Reiners. Er hatte angekündigt, seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. "Gabriel Feltz ist noch bis 2024/2025 in Dortmund und in Belgrad gebunden und möchte seine vertraglichen Pflichten zumindest zum Teil noch erfüllen", hieß es von der Stadt Kiel. "Gleichzeitig wird er schon Aufgaben in Kiel in der Spielzeit 2024/25 übernehmen." | Sendebezug: | 11.01.2024 07:30 | NDR Kultur