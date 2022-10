Stand: 21.10.2022 07:31 Uhr Kevin Spacey in Zivilprozess um sexuelle Belästigung freigesprochen

Ein Geschworenengericht in New York urteilte am Donnerstag, der Schauspieler Anthony Rapp habe nicht nachweisen können, dass Kevin Spacey ihn vor mehr als 35 Jahren an einem "sexuellen oder intimen Körperteil berührt" habe. Der heute 50-jährige Rapp hatte Spacey vorgeworfen, ihn 1986 bei einer Party sexuell belästigt zu haben. Demnach griff der damals 26-jährige Spacey ihm an den Hintern, hob ihn auf sein Bett und legte sich kurz auf ihn. Rapps Vorwürfe gegen Spacey sind nicht die einzigen Anschuldigungen. In Großbritannien werden Spacey vier Übergriffe gegen drei Männer zur Last gelegt.