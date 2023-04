Stand: 10.04.2023 11:16 Uhr Kestnergesellschaft trauert um Kurator Carsten Ahrens

Die Kestnergesellschaft in Hannover trauert um den Kurator Carsten Ahrens. Der Theaterwissenschaftler war 17 Jahre lang als Kurator am Haus - von 1994 bis 2003 war er zudem stellvertretender Direktor. Ahrens begann in Hannover 1986 zunächst als wissenschaftlicher Assistent. In seiner Zeit bei der Kestnergesellschaft habe Ahrens mit seiner Leidenschaft und seinem ungewöhnlichen Feingeist die künstlerische Identität des Hauses maßgeblich beeinflusst, schreibt die Kestnergesellschaft. Seine "Vitalität, Großzügigkeit, intellektuelle Klarheit und kuratorische Brillanz" werde fehlen.

| Sendebezug: | 10.04.2023 12:30 | NDR Kultur