Ken Follett veröffentlicht im Herbst neuen "Kingsbridge"-Roman Stand: 22.01.2023 06:00 Uhr Autor Ken Follett kehrt in seinem neuen Buch nach Kingsbridge zurück. Mit "The Armour of Light" wird die beliebte Reihe fortgesetzt. Weltweit erscheint der Roman am 26. September. Der deutsche Titel ist noch offen.

Nachdem er zuletzt mit "Never" einen Thiller veröffentlicht hat, spielt Ken Folletts nächster Roman nun wieder in der fiktiven Stadt Kingsbridge. Erneut hat er sich eine Zeit des Umbruchs als historischen Hintergrund ausgesucht: das Ende des 18. Jahrhundert. "Ken Follett erzählt von einer Gruppe miteinander verbundener Familien, deren Leben durch das neue Zeitalter der Maschinen auf den Kopf gestellt wird. Seine Protagonisten sind in Streiks, Brotaufstände und gewaltsamen Widerstand gegen Zwangsrekrutierungen zum Militär verwickelt. Das britische Parlament begegnet dem Protest mit repressiven neuen Gesetzen, die Kritik an der Regierung unter Strafe stellen", teilt der Lübbe Verlag zur Handlung mit. Um den historischen Hintergrund von "The Armour of Light" zu verstehen, soll Follett unter anderem funktionierende Spinnmaschinen und Dampfwebstühle aus dem 18. Jahrhundert getestet und eine Woche auf dem Schlachtfeld von Waterloo verbracht haben.

Weitere Informationen 15 Min Ken Follett: Hochspannung und Kathedralen-Bau Am 5. Juni 1949 wird Ken Follett geboren. Mit dem Thriller "Die Nadel" und dem Mittelalter-Roman "Die Säulen der Erde" wurde der britische Autor weltberühmt. 15 Min

"The Armour of Light": Fünfter Band der "Kingsbridge"-Reihe

Seit 1989 veröffentlicht Ken Follett immer wieder Bücher, die zu unterschiedlichen Zeiten in der fiktiven Stadt Kingsbridge spielen. Der erste Band "Die Säulen der Erde" spielte im Mittelalter und drehte sich um den Bau einer Kathedrale. Das Buch führte sechs Jahre lang die deutschen Bestsellerlisten an. Es folgten "Die Tore der Welt" (2007) und "Das Fundament der Ewigkeit" (2017). Vor drei Jahren erschien mit "Kingsbridge - Der Morgen einer neuen Zeit" ein Prequel. Mit "The Armour of Light" erscheint am 26. September der fünfte Band der Reihe.

Weitere Informationen "Never - Die letzte Entscheidung": Thriller von Ken Follett Ein Atomkrieg droht, Länder geraten in Konflikt, die Situation ist komplex. Ken Follett schildert eine Welt am Abgrund. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 15.01.2023 | 13:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane