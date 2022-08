Stand: 16.08.2022 16:19 Uhr Katholischer Medienpreis für Reforminitiative "Out in church"

Ein Film über die kirchliche Reforminitiative "Out in church" erhält in diesem Jahr den Katholischen Medienpreis. Er ist mit 5.000 Euro dotiert. In der ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf" hatten sich rund 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche als queer geoutet, also als homosexuell oder transgender. Sie forderten eine Überarbeitung des katholischen Arbeitsrechts, damit zum Beispiel in einer homosexuellen Partnerschaft lebende Beschäftigte keine Kündigung mehr befürchten müssen. Die katholischen Bischöfe hatten angekündigt, das kirchliche Arbeitsrecht weiter überarbeiten zu wollen.