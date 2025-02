Stand: 26.02.2025 13:59 Uhr Katholischer Kinderbuchpreis an Hamburgerin Karen Köhler

Für ihr Buch "Himmelwärts" erhalten die gebürtige Hamburger Autorin Karen Köhler und Illustratorin Bea Davies aus Berlin den diesjährigen Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Das Buch handle von der Kraft der Freundschaft und ihrer trostspendenden Dimension in schwersten Zeiten, begründete die Jury am Mittwoch ihre Wahl. Zwar halte der Roman die Frage offen, was nach dem Tod komme, gebe aber Hoffnung und "tröstet, ohne zu vertrösten", so die Jury. Erschienen ist "Himmelwärts" im Carl Hanser Verlag. | Sendebezug: 26.02.2025 15:00 | NDR Kultur