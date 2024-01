Stand: 14.01.2024 13:05 Uhr Kathedrale von Notre-Dame in Paris hat neuen Dachstuhl

Die bei einem Brand schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame in Paris hat einen neuen Dachstuhl. Der französische Präsident Emmanuel Macron veröffentlichte am Sonnabend auf der Online-Plattform X ein Video vom Richtfest und bekundete den "Stolz Frankreichs". Damit ist elf Monate vor der geplanten Wiedereröffnung ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Die Kathedrale, die im April 2019 durch einen Großbrand teilweise zerstört wurde, soll am 8. Dezember 2024 für Gottesdienste wiedereröffnet werden. Macron hatte nach dem Brand einen Wiederaufbau innerhalb von fünf Jahren versprochen. | Sendebezug: | 14.01.2024 13:00 | NDR Kultur