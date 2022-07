Stand: 23.07.2022 07:47 Uhr Katharina Wagner zu den Sexismusvorwürfen bei den Bayreuther Festspielen

Am 25. Juli beginnen die diesjährigen Bayreuther Festspiele. Bereits jetzt wurden die Festspiele jedoch von einer Sexismusdebatte überschattet. Im "Nordbayerischen Kurier" berichteten mehrere Frauen, dass sie auf dem Grünen Hügel angefasst wurden oder sich sexuelle Anzüglichkeiten anhören mussten. Auch Festspiel-Intendantin Katharina Wagner war von "sexuellen Anzüglichkeiten und teilweise Übergriffe in gewisser Weise" betroffen, wie sie der dpa mitteilte. Sie habe sich "aber zu wehren gewusst". Sie kündigte unmittelbare personelle Konsequenzen an, "sollten sich Vorwürfe bewahrheiten".