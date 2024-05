Stand: 14.05.2024 07:55 Uhr Katharina Wagner bleibt Künstlerische Leiterin in Bayreuth

Katharina Wagner bleibt weitere fünf Jahre Künstlerische Leiterin der Bayreuther Festspiele. Dies erklärten Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Montag. Wagner habe "die Festspiele in den vergangenen Jahren mit großem künstlerischem Erfolg geführt und mit dem vorgelegten Konzept vielversprechende Impulse für eine künstlerische Weiterentwicklung der Festspiele aufgezeigt", hieß es in der Erklärung. Katharina Wagner hatte 2008 die Nachfolge ihres Vaters Wolfgang als Festspielleiterin angetreten. | Sendebezug: | 14.05.2024 06:30 | NDR Kultur