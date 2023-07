Stand: 30.07.2023 13:34 Uhr Kate Bush wird 65

Die britische Sängerin Kate Bush wird heute 65. Das Interesse an ihrer Musik scheint ungebrochen, auch heute ist ihr Einfluss auf die Popkultur groß. So war sie vergangenes Jahr mit "Running up that hill", einer Single von 1985, wieder in den Charts vertreten. Alle zehn Studioalben von ihr erreichten zudem die britischen Top 10. Bush war und ist ein Vorbild für Generationen von Musikerinnen und Musikern, darunter Tori Amos, Björk oder Florence Welch von Florence And The Machine. | Sendebezug: | 30.07.2023 14:20 | NDR Kultur