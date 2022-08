Stand: 05.08.2022 09:03 Uhr Karl-May-Spiele begrüßen 200.000 Besucherin von "Der Ölprinz"

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind weiter auf Erfolgskurs. Am Donnerstagabend begrüßten sie nach eigenen Angaben in der 39. Vorstellung die 200.000 Besucherin von "Der Ölprinz". Karl-May-Chefin Ute Thienel dankte den Gästen: "Wir können wieder vor solch einem vollen Theater spielen! Darüber ist das Team vor und hinter den Kulissen sehr, sehr glücklich." Neben Alexander Klaws als Winnetou, Sascha Hehn und Katy Karrenbauer können in der Kalkberg-Arena auch zahlreiche Tiere bestaunt werden. Bis zum 4. September laufen die Vorstellungen jeweils donnerstags, freitags und samstags.