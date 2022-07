Stand: 18.07.2022 07:51 Uhr Karl-May-Spiele begrüßen 100 000. Besucherin von "Der Ölprinz"

Nach zwei Jahren Pause sind die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg wieder auf Erfolgskurs. Am Samstagabend begrüßten sie nach eigenen Angaben in der 22. Vorstellung die 100.000 Besucherin von "Der Ölprinz". Vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatten die Karl-May-Spiele 2019 ihren 100 000. Gast in der 20. Vorstellung begrüßt, wie die Veranstalter mitteilten. Neben Alexander Klaws als Winnetou, Sascha Hehn und Katy Karrenbauer können in der Kalkberg-Arena auch zahlreiche Tiere bestaunt werden - darunter Schafe, Gänse und Adler. Noch bis zum 4. September können Interessierte die Vorstellungen jeweils donnerstags, freitags und samstags besuchen.