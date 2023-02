Stand: 09.02.2023 15:16 Uhr Karikaturen-Ausstellung ab 2. März im Schweriner Kulturforum

"Lass mich in Frieden": Unter diesem Motto beginnt am 2. März eine Ausstellung mit Karikaturen im Schweriner Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus. Bis zum 10. April werden die besten Arbeiten des 23. Deutschen Karikaturenpreises 2022 zu sehen sein. Im vergangenen Jahr hatten sich 236 Karikaturisten an dem Wettbewerb beteiligt. Die besten Arbeiten wurden im September 2022 in Düsseldorf mit einem "Geflügelten Bleistift" ausgezeichnet. Der Deutsche Karikaturenpreis wird gemeinsam vom "Weser Kurier", der "Sächsisches Zeitung" und der "Rheinischen Post" verliehen. Sendebezug: | 09.02.2023 15:10| NDR Kultur