Stand: 09.01.2024 11:56 Uhr Kandidaten für Friedenspreis des Buchhandels 2024 gesucht

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sucht Kandidaten für den Friedenspreis 2024. Ausgezeichnet werden solle eine "Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat", teilte der Börsenverein am Dienstag mit. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird am 20. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Bis zum 1. März könne jeder Bürger Kandidaten mit schriftlicher Begründung vorschlagen. Im vergangenen Jahr wurde der Schriftsteller Salman Rushdie ausgezeichnet. | Sendebezug: | 09.01.2024 12:30 | NDR Kultur