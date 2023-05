Stand: 02.05.2023 07:31 Uhr Kanadischer Folk-Sänger Gordon Lightfoot ist tot

Der kanadische Folk-Sänger Gordon Lightfoot ist tot. Er starb am Montag im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in Toronto, wie auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben wurde. Lightfoot wurde in den 70er-Jahren mit Hits wie "If You Could Read My Mind" und "Sundown" international bekannt. Auch mit einer Coverversion von "Me and Bobby McGee" hatte er großen Erfolg. Den Folk-Sound modernisierte er durch E-Gitarre und Schlagzeug. 1986 wurde er in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen. Er hinterlässt seine Frau, sechs Kinder sowie zahlreiche Enkelkinder. | Sendebezug: | 02.05.2023 07:40 | NDR Kultur