Stand: 17.06.2023 09:00 Uhr Kabarettistin Sarah Bosetti erhält Ringelnatz-Preis

Sarah Bosetti erhält am Samstagabend den mit 10.000 Euro dotierten Cuxhavener Joachim-Ringelnatz-Preis. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Bosetti mit "Eloquenz und Empathie redet, wenn ringsum geschwiegen, geschwindelt oder gedroht wird". Ihre Internetauftritte und Bühnenprogramme seien "pointiert politisch, aber auch federleicht poetisch". Bosetti schreibt und präsentiert seit 2020 im ZDF das Onlineformat "Bosetti will reden!". Cuxhaven erinnert mit dem Preis an den Schriftsteller Joachim Ringelnatz, der mehrere Jahre in der Stadt lebte. | Sendebezug: | 17.06.2023 08:35 | NDR Kultur