Alfons: "Macron hat einen beschissenen Wahlkampf gemacht" Stand: 11.04.2022 15:03 Uhr Das Ergebnis der Präsidentenwahl in Frankreich war sehr knapp: Emmanuel Macron und Marine Le Pen gehen in die Stichwahl. Ein Gespräch mit dem Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi, besser bekannt in der Rolle des TV-Reporters Alfons. Beitrag anhören 7 Min

Wie ist die Stimmung in Paris?

Alfons: Ich habe mit Freunden gesprochen und war auch im Café. Ein Teil der Leute ist besorgt und findet es unglaublich, dass 32 Prozent für Intoleranz für Rassismus gestimmt haben: "Wie konnte uns das passieren, im Land der Menschenrechte?" Ein anderer Teil des Landes sagt: "Gut, dass wir so gewählt haben. Endlich werden die vielleicht aufwachen, so konnte es nicht weitergehen." Ich hoffe, es bedeutet nicht, dass 32 Prozent der Leute wirklich intolerant und rassistisch geworden sind. Die gibt es sicherlich, aber es sind vielleicht acht oder zehn Prozent - und die anderen wollten einfach nur protestieren. Der Rest ist schockiert.

Es gab auch relativ viele Nichtwähler. Glauben Sie, dass das so ein Warnschuss ist, weil man weiß, dass es die Stichwahl geben wird und man es dann wieder verändern kann?

Alfons: Die Nichtwähler - und das finde ich erschreckend - sind junge Leute. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es fast 50 Prozent. Das ist ganz, ganz schlimm, weil es bedeutet, dass die das Gefühl haben, dass es egal ist, ob sie wählen gehen oder nicht. Das sind die Leute, die möglicherweise ihr ganzes Leben darunter leiden würden. Denn Nichtwählen heißt, die Tür für eine Diktatur zu öffnen. Geht mal in eine Diktatur, da ist es ganz anders als in Frankreich oder in Deutschland. Natürlich gibt es viele Dinge zu verbessern, aber du hast die Möglichkeit zu wählen, ob in Deutschland oder in Frankreich. Du musst hingehen, gerade als junger Mensch, das ist deine eigene Zukunft, die du gestaltest. Es ist sehr wichtig, dass alle merken, dass sie die Gesellschaft, in der sie leben, selber gestalten können - und das geht primär, indem ich wähle, weil ich die Chance habe, in einer Demokratie zu leben.

Weitere Informationen Wahl in Frankreich: "Es ist eine sehr instabile Situation" Emmanuel Macron oder Marine Le Pen - wer gewinnt die Stichwahl in Frankreich? Für Journalistin und Autorin Pascale Hugues ist das Rennen noch offen. mehr

Circa 30 Prozent haben rechtspopulistische oder sogar -extremistische Kandidaten gewählt. Geht dieser Riss quer durch die Gesellschaft? Oder ist das, wie vielleicht jetzt auch in russlanddeutschen Familien, dass man am Küchentisch Streit hat und sich mit seinen Eltern über die Politik auseinandersetzt?

Alfons: Ich habe schon das Gefühl, dass es einen Riss durch Familien gibt, dass es bestimmte Dinge gibt, worüber man am liebsten in der Familie gar nicht mehr redet, weil man sich nur noch streiten würde. Es ist auch sehr französisch, dass man sich streitet und prügelt - und am Ende gibt es ein gemeinsames Essen. Das Problem ist, dass Populismus und solche Extremisten Spuren hinterlassen können. Da sehe ich eine große Gefahr. Wenn tatsächlich die Demokratie auf dem Spiel steht, ist das nicht etwas, was man einfach mal kurz ausprobieren kann, sondern das dauert 30, 40, 50 Jahre, um da wieder herauszukommen.

In der europäischen Presse war man eigentlich beruhigt: Wir sind in dieser schwierigen politischen Situation, von der Macron profitiert. Und ganz plötzlich hat sich das wieder gedreht. Ich habe noch nicht verstanden, was die Chance für Le Pen war: Waren das wirklich die Inflation und die hohen Spritpreise?

Alfons: Die Chance war, dass Macron einen beschissenen Wahlkampf gemacht hat - eigentlich hat er gar keinen gemacht. Er hat gedacht, dass er 30 Prozent Vorsprung hat, aber sein Vorsprung war wie Butter in der Sonne. Das war sehr dumm und arrogant, wie er das gemacht hat. Er wollte die Rente mit 65 einführen - für Deutsche klingt das normal, in Frankreich ist das ein Schimpfwort. Er hätte sagen sollen: "Alle Franzosen sind Arschlöcher" - das klingt besser als "Rente mit 65". Ansonsten hat er gar nicht gekämpft, und das war ein Riesenfehler. Während Le Pen von Éric Zemmour profitiert hat, der noch rechter ist als Le Pen. Dadurch erscheint sie als moderat, was sie natürlich nicht ist. Sie ist nach wie vor Rechtsextremistin.

Das Interview führte Mischa Kreiskott.

Weitere Informationen 6 Min Interview mit Autorin Pascale Hugues zur Wahl in Frankreich Emmanuel Macron oder Marine Le Pen - wer gewinnt die Stichwahl in Frankreich? Für Journalistin und Autorin Pascale Hugues ist das Rennen noch offen. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 11.04.2022 | 18:00 Uhr