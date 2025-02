Stand: 28.02.2025 16:09 Uhr "KL!CK Kindermuseum": Bundesverdienstorden für Margot Reinig

Für ihr langjähriges Engagement in der Kinder- und Jugendkultur ist die Mitgründerin und Leiterin des Vereins "Kindermuseum Hamburg" und des "KL!CK Kindermuseums" in Hamburg-Osdorf, Margot Reinig, mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Sie bekam den Orden am Freitag von Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda überreicht. Der SPD-Politiker nannte Reinig "eine Kämpferin für die Rechte und Sichtbarkeit von Kindern in unserer Gesellschaft." | Sendebezug: 28.02.2025 19:30 | Hamburg Journal