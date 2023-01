Stand: 25.01.2023 07:22 Uhr Justin Bieber verkauft Song-Rechte

Der kanadische Popstar Justin Bieber hat die Rechte an allen Songs verkauft, die er bis Ende 2021 veröffentlicht hat. Die Management-Firma Hipgnosis bezahlte US-Medien zufolge rund 200 Millionen Dollar für den Erwerb der Rechte. In den vergangenen Jahren hatten bereits Künstlerinnen und Künstler wie Taylor Swift, Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks, Neil Diamond oder Tina Turner millionenschwere Rechte-Deals abgeschlossen. Auch Musik-Stars wie Bob Dylan, Paul Simon oder Bruce Springsteen haben die Rechte an ihren Songs verkauft.

