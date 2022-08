Stand: 24.08.2022 06:21 Uhr Jury entscheidet am Mittwoch über deutschen Oscar-Kandidaten

Welcher Film soll den Oscar für den besten internationalen Film für Deutschland holen? Neun Produktionen wurden bei German Films eingereicht, teilte die Auslandsvertretung des deutschen Films mit, die den Kandidaten am Mittwochabend bekannt geben will. Dazu gehören Til Schweigers Film "Lieber Kurt", die NDR Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen und "Niemand ist bei den Kälbern" von Sabrina Sarabi. Ob der deutsche Kandidat auf der Shortlist der internationalen Bewerber landet, wird im Dezember bekanntgegeben. Die Verleihung der Oscars ist am 12. März 2023.