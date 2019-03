Stand: 27.03.2019 13:43 Uhr

"Iphis": Oper über Identität und Verwandlung von Agnes Bührig

Eine flache, schräg ansteigende Plattenbaufassade. Darauf treffen sich Iphis' Eltern: Er in Hemd und Krawatte, einen dicken Aktenstapel unterm Arm, sie einen Wäschekorb wuchtend, ihr riesiger Babybauch unter einem wallenden Morgenmantel. Der ist natürlich rosa, ihr Mann trägt blau - Rollenklischees sind vorprogrammiert. Doch auch der Zweifel: Die Kostüme haben am Rand brüchige graue Stellen.

Iphis, die gleich als Mädchen geboren und als Junge aufgezogen werden wird, hat mit der Verwandlung zu kämpfen, sagt die Regisseurin der Oper, Claudia Isabel Martin. "Es ist ein Stück, das bei Jugendlichen ansetzt. Aber es steht auch stellvertretend für Umbruchsituationen, wenn man Anfang 20 oder 30 ist, und für prägnante Punkte, an die man im Leben immer wieder kommt und an denen man glaubt, dass man sich für gewisse Wege entscheiden muss", glaubt Martin. "Und ich finde das spannend, weil wir für mehrere Generationen diese Konflikte erzählen und thematisieren."

Ovids Motiv ins Hannover von 2019 versetzt

Ovid hat den Stoff einst in seinen "Metamorphosen" behandelt, die usbekisch-australische Komponistin Elena Kats-Chernin hat daraus vor rund 20 Jahren "Iphis", ihre erste Oper, gemacht. Dass die deutsche Erstaufführung in Hannover stattfindet, kommt nicht von ungefähr: 13 Jahre hat die Komponistin, Jahrgang 1957, in Hannover gewohnt, bei Helmut Lachenmann studiert und zuletzt 2014 mit ihrer Uraufführung der Oper "George" über Georg I. in Hannover von sich Reden gemacht. Jetzt also "Iphis", ein Stoff, 2.000 Jahre alt, versetzt in die Großstadt Hannover 2019. "Im städtischen Raum ist sehr viel Stein und Beton sichtbar, zudem Glasscheiben, in denen man sich spiegelt. Spiegel haben eine große Relevanz und diese Modernität von einer beton-städtischen Ästhetik und dem transparenten Element Spiegel - sich spiegeln, durch Sachen hindurchsehen - haben wir aufgegriffen", erklärt die Regisseurin.

Sich selbst treu bleiben trotz Verwandlung

Für Claudia Isabel Martin, seit eineinhalb Jahren Regieassistentin an der Staatsoper Hannover, ist es die erste Regiearbeit für ein städtisches Opernhaus. Die Hauptdarstellerin der Iphis wurde vom Studium weggecastet. Die Mezzosopranistin Anna Schaumlöffel studiert noch an der Musikhochschule Hannover. Das Thema der Verwandlung ist der 27-jährigen Gesangsstudentin nicht fremd. Dennoch geht es auch darum, sich selbst treu zu bleiben - egal, ob man ein Jackett oder einen kurzen Rock trägt. "Es ist für mich kein Mädchen- oder Jungesein", sagt Schaumlöffel. "Ich gehe nur einfach als Iphis, als Mensch auf die Bühne und werde in diese Form gedrückt. Ich ziehe dieses Kostüm an und bin dann eben diese Person, die in dieses Konzept passt."

Ein wahrlich gegenwärtiges Konzept in Zeiten, in denen Transsexualität und drittes Geschlecht in der Gesellschaft kein Tabuthema mehr sind. Für die Zielgruppe der Teenager ist es zudem ein guter Ankerpunkt, sich damit auseinanderzusetzen, wer man ist oder sein will.

