Juliette Binoche leitet Jury beim diesjährigen Cannes-Filmfestival

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche wird Präsidentin der Jury beim diesjährigen Filmfestival in Cannes (13. - 24. Mai). Die 60-Jährige übernehme den Vorsitz 40 Jahre nach ihrem ersten Auftritt bei den renommierten französischen Filmfestspielen, teilte das Festival am Dienstag mit. Die Jury entscheidet über den Hauptpreis, die Goldene Palme. Binoche gehört zu den wenigen französischen Schauspielerinnen, die einen Oscar ("Der englische Patient") gewonnen haben. Zudem wurde sie von den drei größten Filmfestivals in Cannes, Berlin und Venedig zur besten Darstellerin gekrönt.