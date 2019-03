Stand: 12.03.2019 12:52 Uhr

Julia Draganovic: Von Osnabrück nach Rom von Birgit Schütte

Es ist ein überraschender Wechsel: Julia Draganovic übernimmt bereits im Juli die Leitung der Villa Massimo in Rom. Fünf Jahre hat sie die Kunsthalle Osnabrück geleitet - mit einem sehr eigenwilligen Programm. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sie nun zur neuen Leiterin der Villa Massimo ernannt, weil ihr die deutsch-italienischen Kulturbeziehungen ein Herzensanliegen seien.

Julia Draganovic wirkt entspannt, als sie mit ihrer extravaganten, weiten Kleidung durch das Kirchenschiff der Dominikanerkirche, dem zentralen Raum der Osnabrücker Kunsthalle, geht. Sie erzählt, dass es nach der Zusage bei ihr erstmal eine Schrecksekunde gab: "Da kam so ein Moment der Angst auf: Dann muss ich ja aus Osnabrück weg. Aber schnell wurde mir klar: Ich würde ja nach Rom gehen. Und dann habe ich mich sehr gefreut."

Der Schreck war also kurz, schließlich war die Villa Massimo ein langgehegter Traum von ihr. Bereits vor 18 Jahren hatte sich Draganovic um die Leitung der renommierten deutschen Künstlerresidenz beworben. Damals lag für sie im Vordergrund, in Italien zu arbeiten. Mittlerweile hat sie insgesamt acht Jahre in Modena, Neapel und Bologna gelebt und gearbeitet. Heute steht für Draganovic etwas anderes im Vordergrund: "Ich finde es großartig an dieser Institution, dass man die Möglichkeit hat, jedes Jahr mit zehn anderen Größen aus Kultur, Musik, Literatur, bildender Kunst oder Architektur zu verbringen und diese Menschen in ihren Schaffensprozessen zu unterstützen. Das dann noch in der Villa Massimo in Rom - architektonisch und landschaftlich besonders schön. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte."

Keine Angst vor Hektik

Die gebürtige Hamburgerin studierte in Münster Kunstgeschichte, Philosophie und Germanistik. Über einen Philosophieprofessor, der eigentlich Italianist war, bekam sie ein Stipendium am Institut für philosophische Studien in Neapel. Die Sprache hat sie von Anfang an begeistert - und sie mag auch das Klima. Vor zu viel Hektik und Lautstärke in Rom hat sie keine Angst: "Ich fürchte, ich bin ein bisschen wie ein Chamäleon. Ich habe ja auch in New York gelebt - und dort war es extrem laut. Ich habe mich hier in der Ruhe Osnabrücks wohlgefühlt, aber habe weder in New York noch in Neapel eine Hektik verspürt - da lasse ich mich nicht anstecken. I go with the flow."

Im beschaulichen Osnabrück hat eher sie für Unruhe gesorgt: In der Kunsthalle hat sie die bis dahin verklebten Fenster der ehemaligen Dominikanerkirche geöffnet, denn eine klassische Bilderausstellung mit künstlichem Licht sollte es unter ihrer Regie nicht geben. Sie holte meist junge Künstler, oft aus New York, oft aus Italien, die mit Performanceaktionen oder großen Installationen den Raum selbst in den Mittelpunkt stellten. In Osnabrück polarisierte sie damit die Kunstinteressierten. Aber ein gefälliges Kulturprogramm lag nie in ihrem Sinn: "Mich interessiert das Neue. Mich interessiert das, was für mich selber fremd ist. Die Chance wollte ich mir nicht vergeben, indem ich etwas zeige, was alle schon erwarten und was diesen Reiz des Neuen und die Möglichkeit der Entdeckung nicht hat."

"Kunst ist eine wunderbare Möglichkeit, Angst zu verlieren"

Den Mut dafür hat sie immer gehabt. In der Kunst sehe sie ein ganz wichtiges Instrument, sich selbst kennenzulernen, und sie glaubt, dass Kunst eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe habe: "Viele Probleme in unserer Welt entstehen dadurch, dass wir voreinander Angst haben. Wir haben häufig Angst vor dem Fremden. Kunst ist eine wunderbare Möglichkeit, sich Fremdes anzuschauen, Neugier zu entwickeln und Angst zu verlieren. Wenn man mit dieser Haltung in die Welt geht und sich Fremdem stellt, könnte man viele Probleme und Konflikte vermeiden."

In der Villa Massimo möchte sie vor allem die deutsche und die italienische Kultur zusammenbringen, das sei immer ein Herzensanliegen für sie gewesen. Ansonsten möchte sie vor allem offen sein. Die neuen Ideen dort werden von den Stipendiaten kommen, sagt sie: "Ich bin unglaublich neugierig darauf, dass mir jedes Jahr zehn Menschen geschickt werden, die vor Ort arbeiten und denen ich helfen kann, Dinge möglich zu machen, etwas zu realisieren, was es nicht gibt."

