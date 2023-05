Stand: 03.05.2023 11:03 Uhr Jugendliteraturpreis "Buxtehuder Bulle": Sechs Titel nominiert

Sechs Titel sind für den renommierten Jugendliteraturpreis "Buxtehuder Bulle" nominiert. Auf der Shortlist der Jury aus elf jugendlichen und elf erwachsenen Leser*innen landeten "The Inheritance Games" (Jennifer Lynn Barnes), "Wie ein Herzschlag auf Asphalt" (Deb Caletti), "Nichts wird wie vorher sein" (Sera Milano), "Loveless" (Alice Oseman), "Dazwischen: Wir" (Julya Rabinowich) und "In unserem Universum sind wir unendlich" (Sarah Sprinz). Am 26. Juni soll in einem öffentlichen Preisentscheid im Buxtehuder Kulturforum entschieden werden, wer den Preis bekommt.