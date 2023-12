Stand: 07.12.2023 12:19 Uhr Jüdische Schicksale: Podcast-Reihe "Exil" mit Iris Berben

Am Donnerstag startet der Podcast "Exil" in der Mediathek der Bundeszentrale für Politische Bildung. Unter der Leitfrage "Wenn einem alles genommen wird, was dann?" erzählt der von Iris Berben gesprochene Podcast zwölf bewegende und bislang meist unbekannte Schicksale deutschsprachiger Jüdinnen und Juden zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Podcast ist die deutsche Version des preisgekrönten englischsprachigen Podcasts "Exile" des Leo Baeck Institut New York | Berlin. | Sendebezug: | 07.12.2023 12:30 | NDR Kultur