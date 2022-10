Stand: 20.10.2022 09:10 Uhr Jüdische Protestaktion gegen Ruangrupa-Gastprofessoren vor HFBK

Unter dem Motto "Ich bin kein Schwein" protestieren Jüdinnen und Juden heute vor der Hamburger Hochschule für Bildende Künste (HFBK). Der Protest richtet sich gegen die Gastprofessur von Reza Afisina und Iswanto Hartono, hieß es von den Organisatoren am Mittwoch. Die beiden indonesischen Künstler gehören zum mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontierten Kollektiv Ruangrupa. Diese hatte die diesjährige documenta in Kassel kuratiert, auf der mehrere Werke mit antijüdischen Stereotypen zu sehen waren. Die Bilder würden Jüdinnen und Juden mit einem teuflischen Schwein oder einer geldgierigen Sau gleichsetzen, hieß es. Afisina und Hartono hatten zum Semesterstart in der vergangenen Woche mehrfach versichert, keine Antisemiten zu sein und Gespräche angeboten.

| Sendebezug: | 20.10.2022 19:30 | Hamburg Journal