Stand: 19.11.2023 14:43 Uhr Jubiläumspreis der Stiftung Mecklenburg für Historiker Andreas Röpcke

Die Stiftung Mecklenburg hat Andreas Röpcke für besondere Verdienste um das mecklenburgische Kulturerbe mit ihrem ersten Jubiläumspreis ausgezeichnet. Der Preis anlässlich des 50-jährigen Stiftungsjubiläums wurde am Sonnabend in Hohen Viecheln überreicht. Der zweite gleichrangige Preis wird am 6. Dezember vergeben. Der Schweriner Historiker war von 1994 bis 2011 Direktor des Landeshauptarchivs. Auch im Ruhestand präsentiert Röpcke Themen der mittelalterlichen Kirchen- und Frömmigkeitsgeschichte, Sphragistik und Archivgeschichte vor großem Publikum.