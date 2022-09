Stand: 17.09.2022 08:23 Uhr Joseph-Breitbach-Preis an Schriftstellerin Natascha Wodin verliehen

Natascha Wodin hat den Joseph-Breitbach-Preis 2022 für ihr literarisches Gesamtwerk erhalten. Am Freitagabend wurde der 76-Jährigen im Theater Koblenz der mit 50.000 Euro dotierte Preis überreicht. In der Begründung der Jury heißt es: "Natascha Wodins Bücher fragen, hinterfragen, suchen und entwickeln durch ihr Thema der erweiterten Autobiografie eine Erzählhaltung ganz eigener Art, deren Sog den Leser in den Glutkern politischer und menschlicher Abgründe führt." Wodin wurde unter anderem mit ihrem Roman "Sie kam aus Mariupol" bekannt, für den sie 2017 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt.