Stand: 13.10.2022 15:41 Uhr José F. A. Oliver ist neuer Präsident des PEN-Zentrums Deutschland

Der Schriftsteller José F. A. Oliver ist neuer Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Der 61-Jährige setzte sich bei der Wahl am Donnerstag in Darmstadt unter mehreren Bewerbern durch, wie ein PEN-Sprecher mitteilte. Oliver wird damit Nachfolger des im Mai nach heftigem internen Streit zurückgetretenen deutschen PEN-Präsidenten Deniz Yücel. Übergangsweise hatte daraufhin der Autor Josef Haslinger die Führung des PEN-Zentrums Deutschland übernommen. Er trat aber am Freitag in Darmstadt nicht zur Wahl an. Der Name PEN steht für Poets, Essayist, Novelists. Die ursprünglich 1921 in England gegründete internationale Vereinigung von Autorinnen und Autoren sieht sich als Anwalt des freien Wortes sowie als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftsteller. | Sendebezug: | 13.10.2022 16:00 | NDR Kultur