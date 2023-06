Stand: 02.06.2023 12:59 Uhr Jonas Kaufmann wird neuer Interndant der Tiroler Festspiele

Startenor Jonas Kaufmann übernimmt die Leitung der Tiroler Festspiele Erl in Österreich. Der deutsch-österreichische Sänger folgt im September 2024 als Intendant auf Bernd Loebe, wie das Tiroler Konzert- und Opernfestival am Freitag in Wien bei einer Pressekonferenz bekannt gab. Der aus München stammende Kaufmann habe sich gegen 42 andere Bewerber durchgesetzt, hieß es von der Jury. Im kommenden Juli stehen unter anderem Richard Wagners Opern "Götterdämmerung" und "Siegfried" sowie Engelbert Humperdincks "Königskinder" auf dem Programm.