Stand: 03.02.2025 06:49 Uhr Jon Hamm mit "Hasty Pudding"-Preis gefeiert

US-Schauspieler Jon Hamm (53) ist von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität als "Mann des Jahres" gefeiert worden. Hamm, aus der Dramaserie "Mad Men" bekannt, nahm den ungewöhnlichen "Hasty Pudding"-Preis in Form eines Puddingtopfes in Cambridge (US-Staat Massachusetts) entgegen. Der "Hasty Pudding"-Preis für den Mann und die Frau des Jahres wird nach alter Tradition mit witzigen Aktionen und Paraden ausgerichtet. Am 5. Februar soll "Wicked"-Star Cynthia Erivo (38) als diesjährige "Frau des Jahres" gefeiert werden. Unter den früheren Empfängern und Empfängerinnen sind Stars wie Halle Berry, Helen Mirren, Anne Hathaway, Meryl Streep, Martin Scorsese, Robert De Niro, Harrison Ford und Tom Hanks. | Sendebezug: 02.02.2025 12:20 | NDR Kultur