Johnny Depp kommt 2023 mit Hollywood Vampires nach Hamburg

The Hollywood Vampires kommen im Juni 2023 für fünf Shows nach Deutschland. Die Band um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith), die Cooper als "kostspieligste Cover-Gruppe der Welt" bezeichnet, wird Songs des Albums "Rise" von 2019 spielen. Es enthält 13 Eigenkompositionen plus drei Coverversionen inklusive der von Johnny Depp gesungenen "Heroes"-Hommage. Hollywood Vampires war der Name eines Promi-Trinker-Clubs in Los Angeles, den Cooper in den 1970-ern mitgegründet hatte. Die Konzerte 2023 sind in Oberhausen, München, Berlin, Mainz und am 27. Juni beim Stadtpark Open Air in Hamburg.