Stand: 22.11.2022 10:58 Uhr John Neumeier erhält Rolf-Mares-Theaterpreis

Der Rolf-Mares-Theaterpreis geht in diesem Jahr unter anderem an den Choreographen John Neumeier. Er wird in der Kategorie Konzeption für das Stück "Die Unsichtbaren" am Ernst Deutsch Theater ausgezeichnet. Seine Tanzcollage, in der es um Tänzerinnen und Tänzer im Deutschland der 1920er und 1930er Jahre geht, hole die Verfolgten von damals zurück auf die Bühne: Juden und Jüdinnen, Homosexuelle, Sinti, Roma, Unangepasste - viele von ihnen ermordet, viele von ihnen vergessen, unsichtbar geworden, teilten die Veranstalter mit. Mit dem Preis werden Künstlerinnen und Künstler für herausragende Leistungen in der vergangenen Spielzeit an Hamburger Theatern geehrt. In sieben Kategorien wurden am Montagabend im Jungen Schauspielhaus insgesamt zehn Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichne

| Sendebezug: | 22.11.2022 07:30 | NDR Kultur