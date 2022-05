Stand: 26.05.2022 09:21 Uhr Jewrovision: Jüdischer Tanzwettbewerb in Berlin

Junge Menschen mit schrillen Outfits und starken Stimmen auf der großen Bühne: Nach dem Vorbild des Eurovision Songcontest treffen sich an diesem Wochenende rund 1.200 Kinder und Jugendliche in Berlin zur "Jewrovision" - nach Angaben des Zentralrats der Juden der größte Musik- und Tanzwettbewerb für jüdische Jugendliche in Europa. Dabei treten am Freitagnachmittag zwölf Gruppen mit Coversongs und eigenen Choreographien gegeneinander an. Offen ist der Wettbewerb für Jungen und Mädchen zwischen 10 und 20 Jahren aus 60 jüdischen Gemeinden in Deutschland.