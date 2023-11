Stand: 27.11.2023 18:35 Uhr Jennifer Lopez will 2024 Film und neues Album veröffentlichen

Die US-Sängerin Jennifer Lopez plant für 2024 ein neues Album - und einen Film. Das Album "This is Me ... Now" solle am 16. Februar erscheinen - rund 20 Jahre nach dem Erfolgsalbum "This is Me ... Then", teilte die Musikerin am Montag mit. Als erste Single soll bereits am 10. Januar der Song "Can't Get Enough" herauskommen. Gemeinsam mit dem Album soll dann im Februar der gleichnamige Film veröffentlicht werde:, ein Porträt von Leben und Karriere der Musikerin. Lopez, die im 2022 den US-Schauspieler Ben Affleck geheiratet hatte, hatte zuletzt 2014 ein Album veröffentlicht.